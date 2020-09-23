إغلاق مقاهي الدار البيضاء لتأمين ديربي الوداد والرجاء فى الدورى المغربى

فرضت الجهات الأمنية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، تشديدات أمنية كبيرة قبل مباراة الديربي التي ستجمع الوداد والرجاء غداً،الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المغربي، ووفقاً لما نشره موقع "لو 360 سبورت"المغربي، إن السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء قررت إغلاق مجموعة من المقاهي في الأحياء المجاورة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء عدة ساعات، بالإضافة إلى المتواجدة منها في الأحياء الشعبية قبل الديربي، مع تشديد المراقبة في منع بث الديربي تلفزيونياً في المقاهي وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد وتفادي أي مناوشات محتملة بين جماهير الغريمين.

أضاف، إنه من المقرر عقد اجتماع أمنى في الدار البيضاء، ستتخد على إثره مجموعة من القرارات أبرزها منع الاقتراب من محيط ملعب محمد الخامس مع إغلاق الطرق المجاورة له مع إضافة تعزيزات أمينة بعدد من الأحياء المجاورة التي شهدت على حالة من التوتر بين جماهير الفريقين خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن مباراة الوداد المغربي سيواجه الرجاء فى الثامنة والربع مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المغربي.

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن الجهاز الطبي لنادى الرجاء البيضاوى يسابق الزمن من أجل تجهيز حميد أحداد المعار من نادى الزمالك، للديربى النارى أمام الوداد، والمقرر إقامته مساء غداً،الخميس، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المغربي بالموسم الحالي 2019-2020، حيث ذكر موقع " le360" المغربى، أن الطاقم الطبي للرجاء يسابق الزمن من أجل استعادة جهود أحداد في ديربى الدار البيضاء، وأضاف الموقع الجهاز الطبي لنادى الرجاء يسعى لتأهيل أحداد بعد غيابه عن مواجهة الدفاع الحسنى الجديدى بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية السبت الماضى.

أشار الموقع إلى أن جمال سلامى مدرب الرجاء المغربى أصبح يعتمد على أحداد بشكل أساسى في الخط الهجومي للفريق الأخضر، وأصبح أحد أوراقه الرابحة خلال المباريات الأخيرة .

وكان الرجاء استعاد صدارة الدوري المغربي، بعد فوزه الكبير، على ضيفه فريق الدفاع الحسنى الجديدى، بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد الماضى، على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المغربي.

ورفع الرجاء، رصيده للنقطة 48، فى صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، متفوقا بفارق نقطة واحدة، عن فريق الوداد، صاحب المركز الثانى، برصيد 47 نقطة، بعد فوزه على فريق نهضة الزمامرة، بنتيجة 2 – 1.

ويواجه الرجاء، فريق الزمالك، فى نصف نهائي دورى ابطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب، يوم 18 أكتوبر المقبل، على ملعب "محمد الخامس"، فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب، على ملعب "برج العرب"، فى الإسكندرية، يوم 24 من نفس الشهر، فيما يواجه الوداد فريق الأهلى في الدور نفسه.

