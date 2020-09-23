أ ش أ: القبض على إرهابى فى النمسا خطط لإغتيال سياسيين بتحريض من "أردوغان"

أعلنت السلطات الامنية النمساوية اليوم الأربعاء، القبض على ارهابي كان يخطط لشن هجمات فى النمسا بتحريض من النظام التركي وبتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وقال مصادر اعلامية فى النمسا اليوم الاربعاء، إن أردوغان لديه بالفعل خطط لهجمات ارهابية في النمسا.

وأضافت المصادر أن سلطات الامن النمساوية استجوبت على مدار عدة ساعات الارهابي المشتبه فيه والذي اعترف بصلته بالنظام التركي قائلا لضباط أمن الدولة أنه تم التخطيط بالفعل لموجة من الهجمات في النمسا.

وأشارت المصادر إلى أن الارهابي وهو عميل لجهاز المخابرات التركية أدلى بمعلومات تفصيلية أمام ضباط مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى فيينا .

ولفتت المصادر الى أن الارهابي كان يخطط لعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية فى النمسا والتى دأبت على انتقاد تركيا ومنهم قيادات فى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر معترفا بوجود عناصر أخرى لازالت مطلقة السراح فى البلاد .

وقد بدأت نيابة أمن الدولة فى النمسا تحقيقاتها وضمت العديد من الوثائق والتقارير السرية حول خلفية الهجمات التى كان مخططا لها.

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