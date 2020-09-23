مصدر بالأهلي: خلاف حاد مع فايلر.. ومحمد يوسف يقترب من العودة

علم اليوم السابع أن ثمة خلاف كبير قد نشب بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وإدارة ناديه خلال الساعات الماضية وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التي جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي بسبب طلب فايلر الحصول على إجازة لمدة 4 أيام بعد مواجهة الترسانة في الكأس، ليتم مطالبته بالتوقيع على عقد إضافي لترحيل موعد الفسخ في عقده للفترة من 1 نوفمبر الى 10 نوفمبر بدلاً من 1 أكتوبر الى 10 أكتوبر وهو الأمر الذي رحب به فايلر ولكنه طلب أن يكون التوقيع أثناء اجازته في سويسرا، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الأهلي والتي أصرت على توقيعه قبل السفر ليرفض المدرب السويسري.

وبدأت إدارة الأهلي في وضع سيناريو تحسباً لرحيل فايلر وهو ضم محمد يوسف للجهاز تمهيداً لتوليه المسئولية في ظل تعذر اقاله فايلر قبل يوم 1 أكتوبر لعدم تحمل الشرط الجزائي، في الوقت الذي لن يقدم فايلرعلى هذه الخطوة قبل هذا التاريخ أيضاً لنفس السبب.

ويعقد فايلر جلسة جديدة مع إدارة الأهلي بعد مواجهة نادي مصر ستشهد وضع النقاط فوق الحروف اما برحيل المدرب نهائياً خلال الساعات القليلة القادمة، وأما استمراره حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا على أن يرحل بعد انتهاء البطولة مباشرة.



