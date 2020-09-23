بروتوكول تعاون بين وزارة والرياضة وأحد الجهات المانحة لرعاية 703 من قدامى اللاعبين

تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا غدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة و أحد الجهات المانحة لرعاية 703 لاعب من قدامى الرياضيين ، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة ، ومن المقرر أن تقوم الجهة المانحة برعاية القدامى من خلال صرف حقوق مالية شهرية لعدد 703 من قدامى الرياضيين.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من الرياضيين و الاعلامين ، ضمن خطة الوزارة الاستثمارية في كما تقيم الوزارة غدا حفل ختام مبادرة "تحدى الشباب 2020"، والتى أطلقتها شهر يناير الماضى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بلان الدولية، ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم الفرق الخامسة الفائزة في التصفيات قبل النهائية من المبادرة، بحضور وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، السيد جيرمي هوبنكز مسئول منظمة اليونيسيف بمصر، السيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

أكد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، أن الوزارة تدعم عدد كبير من قدامى الرياضيين ، وتمنحهم معاشا شهريا ، بالإضافة الى عدد كبير في الحالات المرضية ، ولكن ليس بنفس شكل الدعم الذى يقدم لمؤمن زكريا خاصة وأن اللاعب يٌعد حالة خاصة نظرا للظروف الطارئة التي يعرفها الجميع ، وندعو الله أن يشفيه ، و الجميع يسانده ويدعمه حتى تمر هذه الأزمة .



