"همة حتى القمة".. المملكة العربية السعودية تحيى اليوم الوطنى الـ90.. سماء الرياض تشهد أكبر عرض جوى بمشاركة 60 طائرة.. حفلات ترفي...

تحت شعار "همة حتى القمة"، تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر باليوم الوطنى السعودى الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى رقم 2716 الذى أصدره الملك عبد العزيز فى ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، فى 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسى الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح فى توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا فى العام 1930.

وتشهد سماء المملكة هذا اليوم، أكبر عرض جوى على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذى سيقام هذا اليوم ويعرض على شاشة التليفزيون السعودى عند الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد الهيئة العامة للترفيه بالمملكة لإطلاق عدد من الفعاليات فى مناطق عدة من المملكة، وتشمل الاحتفالات الوطنية التى تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودى، إقامة عدد من الحفلات الفنية فى الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن فى المملكة والعالم العربى، وذلك فى الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجارى، وتتضمن الاحتفالات كذلك عروضًا للألعاب النارية المتنوعة فى عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

كما وضعن المملكة 12 شرطا لحضور الحفلات وسط جائحة كورونا، بمشاركة 11 نجمًا من شتى أنحاء الوطن العربى، فى ظل الالتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد كوفيد-19 لضمان سلامة الجميع.

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصى وهم يؤدون النشيد الوطنى، ليتم الاختيار وانتاج عمل فنى شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكانت الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت فى وقتٍ سابق الدليل الإرشادى لهوية اليوم الوطنى الـ 90، التى تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطنى، مع إحياء ما فى رمز الهوية من تلاحم، ووحدة، وفخر وتنمية، والذى جاء عنوانه: "همة حتى القمة".

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية فى كل عواصم العالم باليوم الوطنى على طريقتها الخاصة، فى حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، السعودية احتفالاتها، وتجسد مشاركة الإمارات الرسمية والشعبية فى احتفالات المملكة عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.. وتأتى مشاركة الإمارات فى احتفالات الأشقاء بالمملكة هذا العام تحت شعار “معا – أبدا” فى تأكيد على روح الأخوة والصداقة والمحبة.

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطنى الـ 90 للمملكة.

كما تشارك بلدية الكويت، المملكة فى احتفالاتها، وقامت إدارة العلاقات العامة، ممثلة فى مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام، برفع أعلام المملكة العربية السعودية الشقيقة فى أسواق المباركية التاريخية مشاركة منها فى هذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين فى احتفالاتها باليوم الوطني.

من جانبه، بعث نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، عبّر فيها عن خالص تهاني.

وأكد نائب أمير الكويت رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التى تربط الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما، وأرسل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقيتين مماثلتين.

اشادت صحيفة الأيام البحرينية، باليوم الوطنى السعودى، وكتبت فى افتتاحيتها "هى فعلًا همة عالية تلك التى يتحلى بها أشقاؤنا فى المملكة العربية السعودية.. همة راسخة.. همة صلبة لا تلين.. وعزيمة شديدة لا تستكين.. هى همة وصفها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد السعودى بأنها مثل «جبل طويق»، فهى همة تحاكى الجبال فى صلابتها وارتفاعها وثباتها".

وأضافت فى الافتتاحية التى جاءت تحت عنوان " هنيئًا لكم القمة" أن المملكة العربية السعودية وهى تحتفل اليوم بعيدها الوطنى الـ«90» تحت شعار «همة حتى القمة»، فهى تحتفل بيوم يحمل الكثير من الدلالات والعبر والمعانى التى تروى ملاحم وقصة نجاح هذه الدولة العربية، الإسلامية والعالمية الشامخة.

