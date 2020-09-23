رسميا.. الاتحاد الآسيوى يعتبر الهلال السعودى منسحبا من دوري أبطال آسيا

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، قرار رسميا عبر موقعه الرسمى، باعتبار نادى الهلال السعودى حامل اللقب منسحبا من منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض نظيره شباب الأهلى دبى الإماراتى، التى كان مقررا إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد خليفة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكر الاتحاد الآسيوي فى بيانه "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".

أضاف البيان "وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16".

وواصل البيان "سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة. ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات كوفيد-19 سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفايروس كوفيد-19".

وتابع بيان الاتحاد الآسيوى "وعمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة".

وكان تشكيل الهلال السعودى للمباراة، ضم 9 لاعبين فقط بسبب غياب عدد كبير اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث جاء كالتالى.. المعيوف فى حراسة المرمى، أمير كردي، جيانج هيون سو، وليد الأحمد، مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، كاريلو، تركي المطيري، فيما يجلس على مقاعد بدلاء الهلال الثنائى: عبدالله البيشي (حارس مرمى)، أحمد الجبيع (حارس مرمى). وتشترط قوانين دوري أبطال آسيا، أن لا تقل قائمة كل فريق عن 13 لاعباً على الأقل لإقامة المباراة، إلا أن قائمة الهلال ضمت 11 لاعبا فقط منهم 3 حراس مرمى.

وتأهل الهلال، لدور الـ16 بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، فى صدارة المجموعة الثانية، ويحتل باختاكور المركز الثانى في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلى دبى، حيث يشتعل الصراع بين الفريقين على مرافقة الهلال للدور التالى.

