عماد متعب : وجود الشناوي مطمئن للأهلي و4/3/3 غير مناسبة للأهلي

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن وجود الشناوي يطمئن المباراة بشكل كبير وهو نجم المباراة وهذا خطر لأنه يثبت وجود مساحات بين خطوط الأهلي وأتمنى له التوفيق دائما لأنه الأفضل، وقال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: "كرة تصويبة مصطفى سلطان التي أنقذها الشناوي صعبة للغاية، ولكن الشناوي كان متوقع الكرة وأبعدها إلى ركنية"

أردف: الأهلي لعب بطريقة 4/3/3 في الشوط الأول وبسبب ذلك كانت همزة الوصل مفقودة وظهرت مساحات كبيرة بين خطوط الأهلي، استطرد: 4/2/3/1 هي الطريقة الأمثل للأهلي والأكثر مرونة في المباريات وكنت أتمنى أن يستغل الأهلي الهدف المبكر ويضغط على لاعبي نادي مصر.

وفاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلي ولاعبيه حسمت الفوز للأهلي ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

فيما جاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.



