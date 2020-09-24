إصابات كورونا فى السعودية تواصل انخفاضها ورصد 561 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 331.359، مقابل شفاء 1.102 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 313.786 حالة، وتوفى 27 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.569 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل (552) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 330.798 حالة، مقابل تعافى 1185 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 312.684 حالة، وتوفى 30 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.542 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، كشفت الوزارة، عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة . وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 310439 حالة.