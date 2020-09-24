الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودى باعتباره منسحبا من دورى الأبطال.. عدم اكتمال قائمة حامل اللقب بسبب كورونا ضد أهلى دبى السبب....

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صدمة لنادى الهلال السعودى، بعدما اعتبر الزعيم منسحبا من منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، التى توج بها فى العام الماضى على حساب فريق أوراوا ريد اليابانى، حيث لم تكتمل قائمة الفريق السعودى لمواجهة شباب الأهلى دبى الإماراتى، التى كان مقررا إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد خليفة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واعتبر الاتحاد الآسيوي، فريق الهلال منسحبا من البطولة بعدما قدم 11 لاعبا فقط فى قائمة المباراة بدلا من 13 كما تنص اللوائح، منهم 9 لاعبين أساسيين هم: المعيوف فى حراسة المرمى، أمير كردي، جيانج هيون سو، وليد الأحمد، مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، كاريلو، تركي المطيري، بالإضافة إلى حارسى مرمى على مقاعد البدلاء هما الثنائى: عبدالله البيشي، أحمد الجبيع.





ذكر الاتحاد الآسيوي فى بيانه "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".

أضاف البيان "وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16".

وواصل البيان "سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة. ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات كوفيد-19 سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفيروس كوفيد-19".





وتابع بيان الاتحاد الآسيوى أن المادة تقول "إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعباً (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء كان متعلقاً بفيروس كوفيد-19 أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادراً على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحباً من البطولة. ويخضع الفريق أو النادي المشارك واتحاده الوطني للإجراءات في تعليمات البطولة، بحسب ما هو منصوص عليه".

وأوضح البيان أن التعليمات تضيف "في الظروف الاستثنائية، وفي حالة عدم التأثير على جدول البطولة المعتمد من الأمانة العامة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يمكن للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أو أي لجنة فرعية مناطة بهذه المسؤوليات) أن تقوم بعمل استثناء وتسمح بإعادة جدول المباراة المعنية".





ولكن اللجنة الفرعية لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وتقرر عدم منح استثناء.

وكان الهلال حسم تأهله لدور الـ16 الآسيوى فى وقت سابق بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة، فى صدارة المجموعة الثانية، قبل أن يتم شطب جميع نتائجه واستبعاده من المسابقة.



