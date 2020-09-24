خبراء فيروسات فرنسيون يشددون على تنظيف المحمول بانتظام لمنع نقل عدوى كورونا

شدد خبراء الفيروسات على مسألة تنظيف الأجهزة المحمولة بانتظام كإجراء احترازي، على الرغم من أن احتمال التلوث يبدو محدوداً.

وقال يانيك سيمونين، الأستاذ والباحث في علم الفيروسات في كلية العلوم بجامعة مونبلييه، خلال حوار له مع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، أنه "إذا لمسنا سطحًا يوجد به الفيروس، ومن ثم لمسنا الهاتف المحمول فعندئذٍ يمكن أن نلوثه.

لذلك ينصح سيمونين بتطهير الهاتف الذكي بانتظام، تماماً مثل اليدين أو الأشياء التي نلمسها كثيراً.

وكشفت العديد من الدراسات أنه يمكن للفيروس أن يبقى لساعات وأحياناً لأيام على الأسطح التي تشبه أسطح الهواتف الذكية.

ومن جانبه، قال أنطوان فلاهولت، عالم الأوبئة ومدير معهد الصحة العالمية في كلية الطب بجامعة جنيف، إنه حتى الآن لم يثبت إن كانت العدوى تنتقل عبر الهاتف الذكي بحسب ما صرح لصحيفة ليبراسيون.

ومن الجانب الحكومي، يوصي موقع "فرنسا الرقمية" بشدة بتنظيف الهواتف أو أي شيء نتعامل معه بواسطة الأيدي والأصابع، كونها تشكل "عشاً للجراثيم، والفيروس".

سيمونين ينصح بعدم استخدام مواد التبييض أو الكحول شديد التركيز، ما قد يؤدي إلى تلف الهاتف، كما أن التنظيف يصبح فعالا باستخدام مناديل مطهرة أو قطعة قماش ناعمة للحفاظ على الشاشة باستخدام محلول كحول لا تتجاوز نسبته 70 بالمئة كحد أقصى.