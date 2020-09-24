اللجنة الأوليمبية تحيل 11 شكوى ضد رئيس الزمالك للجنة الاندية

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عدد من القرارات في إجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، واعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر، والموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لإتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.

إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بإرتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.

قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسيه باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي وشكوى من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

كما ناقش المجلس عدد من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.