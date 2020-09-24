"متأمر وأهبل".. عبد الله أحمد يظهر فى لايف المقاول الهارب من مغاغة وكفر عثمان وكوم حمادة

لجان إلكترونية إخوانية تخدم أجندة الهارب المقاول محمد على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للأكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة المصرية، من خلال البوستات واللايفات التي ينشرها المقاول الهارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبث أكاذيبه وشائعاته ضد الدولة ومؤسساتها، وتقع هذه اللجان الإلكترونية في أحد اللايفات التي يبثها الهارب محمد على من إسبانيا، ليكشف عن حقيقة هذه اللجان الإلكترونية الإخوانية.

فأثناء أحد اللايفات التي يظهر فيها محمد على المقاول الهارب، يظهر شخص من اللجان الإلكترونية الإخوانية ويدعى عبد الله أحمد ، ويعلق في اللايف الخاص بالهارب في المرة الأولى، قائلا :" من ميت بزو وكفرعثمان سليم ربنا معاكم".



متأمر وأهبل

ويظهر نفس الشخص عبد الله أحمد في نفس اللايف الذى ظهر فيه المقاول الهارب محمد على، ويقول له " من صفط العنب مركز كوم حمادة ربنا يوفقكم"

وفى مرة أخرى وثالثة يظهر نفس الشخص والذى يدعى عبد الله أحمد، في لايف المقاول محمد على، ويقول له " من مركز مغاغة ربنا معاكم"، لتكشف الكومنتات عبر صفحة الهارب محمد على، عن دعم اللجان الإلكترونية الإخوانية الإرهابية للمقاول الهارب محمد على.