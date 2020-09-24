الصحة تحدد وسائل رفع الوعى بالمدارس للحد من عدوى كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان إن المدارس تتولى عمليات التوعية للحد من عدوي كورونا من خلال وضع بوسترات رفع الوعي عند مداخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وبأماكن الأنشطة المدرسية كما يتم التنويه عن الإجراءات الوقائية فى الإذاعة المدرسية بصفة دورية .

وأضافت وزارة الصحة أنه سيتم عرض بعض المواد التوعوية علي شاشات العرض بالمدارس وقت الأنشطة المدرسية، كما سيتم توزيع بعض المنشورات التي تحفز علي اتباع الإجراءات الوقائية أو تشرحها بشكل مبسط .

يشار إلى أنه تم إعداد خطة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، علي أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات.

وكان قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قام بوضع القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، وتشمل (غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، التهوية الجيدة، عدم لمس أغراض الآخرين وعدم لمس حرف السلم، استخدام الأغراض الشخصية، ترك مسافة آمنة بين الآخرين، لا مصافحة لا معانقة لا تقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن، عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل).

كما يوجد ربط إلكتروني بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم لمتابعة العمل بهذه الخطة بجميع المدارس، لرصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفوري عن الاشتباه في إصابة أي طالب.