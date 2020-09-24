الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، فى 5 محافظات هى:" الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة – شمال سيناء"، 17 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 4 أطنان لمحافظتي "الفيوم – شمال سيناء"، و 3 طن لكل من محافظة "بني سويف – القاهرة – الجيزة"، وذلك للأسبوع السابع على التوالي .

وأوضحت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 762 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وشددت الوزارة على غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع .

