جى جى حديد وزين مالك استقبلا مولودتهما الأولى.. ولم يعلن عن الاسم حتى الآن

استقبلت النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد مولودتها الأولى من النجم العالمى زين مالك، وهو الخبر الذى تصدر المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " و " بيلبورد " خلال الساعات القليلة الماضية، وحتى الآن لم يكشف أى من النجمين عن اسم مولودتهما .

وكانت جى جى حديد تسعى خلال الفترة الماضية الحفاظ على خصوصية وجمال هذه مرحلة الحمل ، فلم تتواجد بكثافة على الـ social media و بالصور التى يسجلها " البابارتزي" مثل النجمات الاخريات الآتى يستفدن من فترة الحمل للفت المزيد من الأنظار وضمان تسلط الأضواء نحوهن .



جي جي حديد و زين مالك

يذكر أن بيلا حديد شقيقة جى جى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن كشفت عن واحدة من الصور التى جمعتهما و ذلك عبر " إنستجرام" ، وهى الصور التى التقطتها بيلا مؤخرا مع شقيقتها، حيث ظهرت بيلا و جى جى فى مزرعة أسرتهما فى بنسلفانيا، حيث أمضيا معظم العام فى الحجر الصحى هناك، و كانت جى جى بالصور تضع يدها على بطنها المنفخ بسبب الحمل اما بيلا فكانت تحاول تقليدها .

وأشار موقع " مارى كلار " أن محبى و معجبى جى جى حديد تكهنوا بمجرد رؤية الصورة بوضعها لمولودها فى أجواء هادئة تعمها السرية مثلما حدث فى بداية الحمل، حيث تم الكشف عن خبر حملها فى شهرها الخامس، وأشارت بيلا فى التعليق على الصورة لشقيقتها والنجم زين مالك، وأكدت أنها لن تستطيع التوقف عن البكاء .

