ليفربول ضيفا ثقيلا على لينكولن سيتى بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يحل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره لينكولن سيتي المنافس في دورى الدرجة الثانية الإنجليزى، في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب "سينسيل بنك"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" بالموسم الجارى 2020-2021.

وحقق الريدز انطلاقة قوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث حقق الفوز في أول جولتين بحملة الدفاع عن اللقب، على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب "آنفيلد"، ثم الانتصار الثانى على مضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، على ملعب "ستامفورد بريدج".

من جانبه، تحدث بيب ليندرز، المدرب المساعد للألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قائلا "أحد أهم ما يميزنا خلال آخر عامين هو أننا نتعامل مع كل مباراة على أنها المباراة النهائية. هذه هي العقلية المسيطرة على مجموعتنا. الطريقة التي نستعد بها لمواجهة لنكولن هي نفس الطريقة التي استعدينا بها لمواجهة تشيلسي".

أضاف ليندرز "نعلم أنهم قدموا مسيرة رائعة حتى الآن. يمتازون بامتلاك لاعبين أصحاب سرعة على الأجناب، ويجيدون شن الهجمات المرتدة السريعة. هم يلعبون كرة قدم جيدة، ويمتازون بالمرونة. علينا أن نكون مستعدين لمواجه فرق ناجح في السنوات الأخيرة ومعه مدرب متمرس".

وتابع ليندرز "نريد إظهار تعطشنا ورغبتنا في الفوز والظهور بشكل يمثل نادينا. لقد اجتزنا مرحلة المواهب ومنح الفرص، اللاعبون الذين سيشاركون غداً هم جزء من فريقنا. نريد اللعب بأسلوب هجومي، وهذا ما سنفعله".

ويغرد فريق ليفربول منفردا بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" التى انطلقت في عام 1960 حتى الآن.

ونجح الريدز في التربع على صدارة الأكثر فوزا بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على مدار التاريخ برصيد 8 ألقاب مواسم: 1980–81، 1981–82، 1982–83، 1983–84، 1994–95، 2000–01، 2002–03، 2011–12.

جدير بالذكر أن، فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق أستون فيلا، بنتيجة 2-1.

