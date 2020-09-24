بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والرسمية الدولية والخاصة.. اعرف المواعيد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة والقومية 17 أكتوبر المقبل ولن يتم تأجيل موعد بدء الدراسة، موضحة أن المواعيد التى تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الفترة الماضية سارية دون أى تغيير.

وبالنسبة للمدارس الدولية الحكومية، أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية، تأجيل بدء حضور الطلاب إلى المدارس إلى الأحد 11 أكتوبر المقبل ، بدلا من 27 سبتمبر 2020، حيث أوضحت الوحدة أن تأجيل الدراسة لتجهيز المدارس بشكل لائق وزيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا واستكمال كافة مستلزمات تشغيل المدارس.



وشددت الوحدة على أنه سيتم إجراء مقابلات لأولياء الأمور الأسبوع المقبل في جميع المدارس لتوضيح خطة العمل كاملة خلال المرحلة القادمة والعام الدراسي الكامل والرد على جميع استفساراتهم الخاصة بالمدارس ونظام التعليم وشكل الدراسة.

وبالنسبة للمدارس المصرية الياباينة، أكدت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن الدراسة تنطلق يوم 18 أكتوبر وليس 17 من ذات الشهر لآن الدراسة فى المدارس اليابانية لن تعمل يوم السبت الموافق 17، لافتة إلى أن كل ما يطبق على المدارس الحكومية يطبق على اليابانية.

وكان العام الدراسى الجديد انطلق 15 سبتمبر الجارى فى المدارس الدولية الخاصة، حيث التزمت بتطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم خطة حضور الطلاب، بالعام الدراسى الجديد وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.



