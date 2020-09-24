مواعيد مباريات الخميس.. قمة سوبر أوروبا ومواجهات للمحترفين بكأس الرابطة

تقام اليوم الخميس 24 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها القمة النارية بين فريقى بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسبانى في كأس السوبر الأوروبى 2020. موعد مباراة كأس السوبر الأوروبى بايرن ميونخ × إشبيلية – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا سباهان اصفهانى الإيراني × السد القطرى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8 النصر السعودى × العين الإماراتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7 الدحيل القطرى × التعاون السعودى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 7 برسيبوليس الإيراني × الشارقة الإماراتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8 مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بريستول سيتى × أستون فيلا – الثامنة مساء لينكولن سيتى × ليفربول – التاسعة إلا ربع مساء مانشستر سيتى × بورنموث - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 FR مواعيد مباريات الدوري المغربي الوداد البيضاوى × الرجاء البيضاوى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري المصري وادى دجلة × سموحة – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت المصري البورسعيدى × الإنتاج الحربى – الخامسة والنصف مساء الجونة × أسوان – الخامسة والنصف مساء الإسماعيلى × بيراميدز – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت



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