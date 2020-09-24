أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها نجحت بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صنّف العراق بأنه من الدول عالية الخطورة، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم /الخميس/ - "إن وزير الخارجية بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والأمن في الاتحاد الأوروبي وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من اللائحة كلياً في وقت قريب جدا".

وأضاف الصحاف، أن الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها إلى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة وقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة.

ووجه وزير الخارجية فؤاد حسين، رسالة لنظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي يبدي فيها استغرابه من إدراج العراق ضمن لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق ينجح فى إعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة حظرت بقرار مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.