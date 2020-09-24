باتشيكو يقود الزمالك فى مباراة الجونة الأحد المقبل

اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق على قيادة الزمالك بداية من مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، حيث يصل باتشيكو للقاهرة بعد غد السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنياً.

وأعلن نادى الزمالك تعيين البرتغالى جايمى باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمى باتشيكو بداية من اليوم وحتى نهاية الموسم المقبل.

وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنوياً، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز، حيث سيتم استبعاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه.

من جهته أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، أن مسألة هروب البرتغالى جيمى باتشيكو مدرب الزمالك الجديد منذ 5 سنوات كانت بسبب سوء تفاهم ومصلحة الزمالك الأهم، قائلا، "بدأنا البحث عن المدرب تانى يوم من هروب كارتيرون وكونا لجنة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأنا، وطول الوقت كنا بنتكلم مع مدربين منذ ذلك الوقت حتى حسم التعاقد مع باتشيكو إمبارح".

وأضاف أمير مرتضى، التعاقد مع البرتغالى باتشيكو لمدة سنة وهيجيب 3 مساعدين وبذلك هنشكر الموجودين حاليا، وسيصل السبت المقبل وسيقدم مساعديه ووظيفة كل منهم".

وتابع أمير مرتضى، مصلحة الزمالك فوق كل حاجة وهروب باتشيكو كان من 5 سنين وحصل سوء تفاهم بينه وبين الزمالك وقتها أدت إلى هروبهـ ولكن الوقت الدنيا أتغيرت واتفقنا على كل حاجة لأن مصلحة الزمالك أهم من كل شيء، والدليل لو كان بيتعامل وحش أو أى شيء كان رفض أنه يأتى تانى، وإحنا عندنا قناعات كبيرة به".



