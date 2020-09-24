أخبار عاجلة
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -

وزير البريد الجزائري يعتذر للشعب على خلفية تصريحات عنصرية

أهم الاخبار تبليغ
وزير البريد الجزائري يعتذر للشعب على خلفية تصريحات عنصرية
وزير البريد الجزائري يعتذر للشعب على خلفية تصريحات عنصرية

اعتذر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت ضجة وسط الرأي العام في دولة الجزائر.

وأفادت صحفة الشروق الجزائرية، أن الوزير قال في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة البريد الجزائري: "اعتذر لأهلي وإخواني عن كلمات فهمت بالخطأ وألفاظ أسيء تأويلها". وتابع قائلا: "لا للفتنة شعب واحد وطن واحد".

هذا وكان تصريح وزير البريد الذي قال فيه: "أنا لست في الصحراء، أنا في وهران عاصمة الغرب، حي بـ40 ألف مسكن بدون بريد، هذا أمر غير معقول"، أثار غضب الشباب والناشطين، حيث اعتبره هؤلاء على أنه يتضمن تمييزا على صعيد الحقوق وعدم المساواة في الحرص على تقديم الخدمات وتركيز مكاتب البريد.

وأرفق الوزير المنشور بفيديو جاء فيه: "تأسفت اليوم لرؤيتي ظاهرة عبر شبكة التواصل الإجتماعي، فتنة تأويلات تحريفات لتصريحات".

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البريد الجزائري يعتذر للشعب على خلفية تصريحات عنصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 