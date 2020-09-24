وزير البريد الجزائري يعتذر للشعب على خلفية تصريحات عنصرية

اعتذر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت ضجة وسط الرأي العام في دولة الجزائر.
وأفادت صحفة الشروق الجزائرية، أن الوزير قال في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة البريد الجزائري: "اعتذر لأهلي وإخواني عن كلمات فهمت بالخطأ وألفاظ أسيء تأويلها". وتابع قائلا: "لا للفتنة شعب واحد وطن واحد".
هذا وكان تصريح وزير البريد الذي قال فيه: "أنا لست في الصحراء، أنا في وهران عاصمة الغرب، حي بـ40 ألف مسكن بدون بريد، هذا أمر غير معقول"، أثار غضب الشباب والناشطين، حيث اعتبره هؤلاء على أنه يتضمن تمييزا على صعيد الحقوق وعدم المساواة في الحرص على تقديم الخدمات وتركيز مكاتب البريد.
وأرفق الوزير المنشور بفيديو جاء فيه: "تأسفت اليوم لرؤيتي ظاهرة عبر شبكة التواصل الإجتماعي، فتنة تأويلات تحريفات لتصريحات".
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