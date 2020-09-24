التفاصيل الكاملة لتعاقد الزمالك مع باتشيكو.. المدرب البرتغالى يصل القاهرة غدا ويبدأ مهمة تدريب الفارس الأبيض بمباراة الجونة.. يح...

أعلن نادى الزمالك تعيين البرتغالي جايمى باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضى، وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن التعاقد مع جايمي باتشيكو بداية من اليوم وحتى نهاية الموسم المقبل.

وكشف مرتضي منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنوياً، حيث يصل البرتغالى إلى القاهرة غداً، السبت، ويكون موجوداً فى مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز، حيث سيتم استبعاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.

من ناحية أخرى، تسلم البرتغالي باتشيكو ملفاً كاملاً عن جميع لاعبى الفريق لدراستهم عقب توقيع العقود رسمياً، حيث يدرس باتشيكو لاعبى الزمالك قبل وصوله القاهرة، كما تم إعداد ملف كامل عن مشوار الفريق هذا الموسم والمباريات المقبلة وعقود اللاعبين وتقرير عن المراكز التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل أعده طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق.

من جهته أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، أن مسألة هروب البرتغالى جيمى باتشيكو مدرب الزمالك الجديد منذ 5 سنوات كان بسبب سوء تفاهم ومصلحة الزمالك الأهم، قائلا، "بدأنا البحث عن المدرب تانى يوم من هروب كارتيرون، وكونا لجنة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأنا، وطول الوقت كنا بنتكلم مع مدربين منذ ذلك الوقت حتى حسم التعاقد مع باتشيكو إمبارح".

وأضاف أمير مرتضى، "التعاقد مع البرتغالى باتشيكو لمدة سنة وهيجيب 3 مساعدين وبذلك نشكر الموجودين حالياً، وسيصل السبت المقبل ويقدم مساعديه ووظيفة كل منهم".

وشدد أمير مرتضى على أن مصلحة الزمالك فوق كل شىء، وهروب باتشيكو كان منذ 5 سنوات وحصل سوء تفاهم بينه وبين الزمالك وقتها أدت إلى هروبه، ولكن الدنيا تغيرت واتفقنا على كل حاجة لأن مصلحة الزمالك أهم من كل شيء، والدليل لو كان بيتعامل وحش أو أى شىء كان رفض أنه يأتى مرة أخرى، وإحنا عندنا قناعات كبيرة به".

من ناحية أخرى يقود طارق يحيى مران الفريق الأول لحين وصول باتشيكو للقاهرة، حيث من المقرر أن يحضر باتشيكو مران السبت قبل عقد مؤتمر صحفي لتقديمه، على أن يتواجد باتشيكو على دكة الفريق فى مباراة الجونة.

