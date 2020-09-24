العربى الحديث: فيديو مسرب لأيمن نور وأحد قيادات الإخوان: فشلنا في الحشد وانهزمنا بالمعركة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور وقيادي من جماعة الإخوان المسلمين، تحدث فيه عن فشل الجماعة في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات وحراك ضد الحكومة المصرية، في دعوات التظاهر التي دعى إلها المقاول المصري محمد علي المقيم بالخارج، وذلك حسبما نشر الموقع "العربى الحديث".

وجاء نص المكالمة بين أيمن نور والقيادي الإخواني عى الأرض في مصر كالآتي:

أيمن نور: عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدًا.. لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة.

القيادي الإخواني: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله.. بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.

القيادي الإخواني مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ماقصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا نكمل لحد دلوقتي ، بس أنا مش عارف بعد اللي عمله محمد علي إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقي الناس اللي بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي ولا هنسحب من الحراك، يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة.

وكان المقاول المصري محمد علي قد دعا خلال الأسبوع الماضي إلى خروج، ضد الرئيس السيسى ، والحكومة لكنه فشل ولم يخرج أحد من المصريين ضد رئيسهم ولا حكومتهم.

