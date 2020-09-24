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تقارير : لقاح كورونا الصينى لم يظهر أعراضا جانبية فى التجارب الروسية

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تقارير : لقاح كورونا الصينى لم يظهر أعراضا جانبية فى التجارب الروسية
تقارير : لقاح كورونا الصينى لم يظهر أعراضا جانبية فى التجارب الروسية

لم يظهر اللقاح الصينى المرشح لفيروس أثارا جانبية على المتطوعين في موسكو، كجزء من تجارب سريرية واسعة النطاق، حسبما ذكرت صحيفة (موسكو تايمز)، حيث صدقت روسيا على المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الصينى الذى طورته شركة (كانسينو بيولوجيكس)، وهى شركة صينية للأدوية البيولوجية عالية التقنية، وفريق بحثى من أكاديمية العلوم العسكرية الشهر الماضى.

وأعلنت شركة (بيتروفاكس)، وهى شركة أدوية روسية تعمل مع مطورى اللقاح الصينى، فى بيان صحفى، نشرته وكالة أنباء "شينخوا"، أنه فى الوقت الحالى، حالة المتطوعين جيدة. ولم تظهر أي أعراض جانبية على أى منهم".

وذكرت بيتروفاكس أنها تلقت أكثر من 3000 طلب للحصول على اللقاح حتى الآن، وسوف يخضع المشاركون فى هذه الدراسة إلى مراقبة مباشرة لحوالي شهر، بالإضافة إلى 4 اختبارات مؤقتة وجهاً لوجه وسوف يخضعون إلى فحص سيطرة بعد 6 أشهر، بحسب بيتروفاكس، فيما قالت الشركة الروسية إنها تتوقع ظهور النتائج الأولية في نوفمبر، وتجري الصين تعاونا دوليا فعالا حول تطوير أدوية ولقاحات مضادة لـ(كوفيد-19).

يذكر أن شركة كانسينو بيولوجيكس أعلنت الشهر الماضى، إطلاق المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح في ، وتضم 5000 متطوع.

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