"تصنيع متفجرات" بأحراز السيد عطا مؤسس أنصار الشريعة المقتول في محاولة هروبه من طرة

استشهد ضابطين وأمين شرطة من قوة سجن أثناء تصديهم لمحاولة هروب الإرهابى السيد السيد عطا ، مؤسس "تنظيم أنصار الشريعة"، و3 آخرين من بينهم 2 من عناصر تنظيمه وهما مديح رمضان الرجل الثانى بالتنظيم، وعمار الشحات الثالث بالتنظيم، ومجرم ثالث وهو الإرهابى حسن زكريا الداعشى المتهم بقتل طبيب الساحل، والصادر ضدهم أحكام نهائية بالإعدام، وأدت الواقع لمقتل الإرهابيين الأربعة.

وخلال جلسات محاكمة المتهمين بقضية أنصار الشريعة، والتى نظرتها دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تنوعت أحراز مؤسس التنظيم السيد عطا، ومنها :

وخلال الجلسات فضت المحكمة الحرز المضبوط بالحقيبة الخاصة بالمتهم "السيد السيد عطا"، وهى حقيبة سوداء اللون، وبها ذاكرة تخزين ذات لون أحمر، وسلمته للخبير الفنى لاستكمال عرض المحتوى الموجود عليها.

وتبين أن هناك ملفًا بأسماء: "أسرار المجاهدين، والموسوعة الأمنية لمركز أبو زوبيدة، وحرب الاغتيالات، وخذوا حذركم فانفروا، ودروس أمنية للمجاهدين، ودليل الأمن العام للمجاهد المقدام، وكيف تواجه وتتعامل مع المحققين، ومصائد العملاء فى السجون"، وأمرت المحكمة بفتح المجلد الأول الذى يحمل اسم برنامج أسرار المجاهدين.

وبفتح ملف "أسرار المجاهدين" تبين أنه مكون من 15 صفحة يتصدره غلاف دون عليه الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية تقدم برنامج أسرار المجاهدين، ويوجد على يمينه شعار الجبهة وهو سيفين متقاطعين أسفلهما كتاب الله "القرآن الكريم"، ودون أسفل الغلاف أنه برنامج إسلامى للتراسل الآمن عبر شبكة الإنترنت، وأن هذا البرنامج إهداء للتنظيمات الإرهابية بكافة دول العالم، وكل من اتبع عقيدة التوحيد ومنهاج أهل السنة والجماعة فى أفغانستان، والشيشان، وأن البرنامج على أعلى مستويات التشفير على الإطلاق.

وتناول ملف آخر مزايا البرنامج وكيفية التشغيل والإرسال عبر البرنامج، وكيفية الحصول على المعلومات وتخزينها، وإعادة طلبها، والمسح الآمن للملفات، وخصائص البرنامج، وكيفية فك التشفير للملفات، وانتهى فى دراسته إلى أن البرنامج هو تقنية عالية فى التشفير يفوق المستويات المعمول بها عالميًا فى التشفير المتناظر، وأنه يحتوى على مزايا عديدة تجعله آمنًا للاستخدامات الجهادية، ويمكن تشغليه من ذاكرة المحمول.

وبفحص أحد الملفات تحت مسمى "الأعداد الكيميائى"، وملف آخر باسم "دورة التنفيذ السريعة" ويوجد على غلافه رسم لشخص يحمل أسلحة، ودون أعلى الصورة "للمجاهد ابو تراب الشامى فى اقتحام فندق "الهوليداى ان" ببيروت، وتحت قدمه أشلاء من الكتائب اللبنانية، وتوجد علامة المركز الإسلامى الإعلامى "بندقية متقاطعة مع السيف" يعلوها إعلان دور الشهيد بسام كينج أبو عائشة اللبنانى.

كما تبين أن هناك ملفا آخر يشرح كيفية الحصول على المواد الكيميائية، والحصول على المواد المفجرة من الطبيعة، ثم تناول طريقة الإعداد، مستعين بالرسوم التوضيحية للشرح فى كيفية تحضير المواد المستخدمة فى التفجير، وخطوات العمل، وتحضير تلك المواد .

كما تبين أن هناك ملفا آخر يشرح كيفية الحصول على المواد الكيميائية، والحصول على المواد المفجرة من الطبيعة، ثم تناول طريقة الإعداد، مستعين بالرسوم التوضيحية للشرح فى كيفية تحضير المواد المستخدمة فى التفجير، وخطوات العمل، وتحضير تلك المواد .



