رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أى عقارات مأهولة بالسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه فى حالة زيادة إقبال عدد المواطنين للتصالح سيتم النظر فى المهلة المحددة .

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنين وأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.

