رئيس الوزراء: العام المالى الحالى شهد نسبة نمو وتقدم رغم أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية استعرض مع الحكومة الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن العام المالى الحالى شهد نسبة نمو وتقدم كبير رغم تحديات كورونا وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن كافة المؤسسات العالمية والدولية أشادت بالاقتصاد المصرى وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.



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