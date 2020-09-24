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اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتروج أكاذيب عن إغلاق المترو

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اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتروج أكاذيب عن إغلاق المترو
اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتروج أكاذيب عن إغلاق المترو

استغلت إحدى الصفحات لوجو مؤسسة "اليوم السابع " فى فبركة خبر مكذوب عن إغلاق وزارة النقل محطات مترو الأنفاق من صباح غدٍ الجمعة وحتى صباح السبت المقبل، وتؤكد المؤسسة أن الصورة المتداولة وتحمل لوجو اليوم السابع غير صحيحة على الإطلاق.

ويحذر "اليوم السابع" من الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تستغل اسم المؤسسة لنشر أخبار مزيفة، كما تحذر "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات والأخبار الكاذبة المنسوبة للصحيفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى خداع الجماهير، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".

وتنصح مؤسسة اليوم السابع قراءها، بضرورة الاعتماد على الأخبار المنشورة على الموقع، والتأكد من نشر رابط اليوم السابع على المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 