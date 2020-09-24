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رئيس الوزراء: رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020

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رئيس الوزراء: رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020
رئيس الوزراء: رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، رد كل الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام الجارى 2020 لتشجيع المصدرين. وأكد أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز مدة الـ6 أشهر بحد أقصى في الفترة القادمة للتسهيل على المصنعين، ويصبحوا قادرين على الاستفادة من المبالغ مرة أخرى في قطاع الصناعة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التي تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات،  تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 