أخبار عاجلة
بطلة مسلسل انت اطرق بابي تعترف بممارسة العلاقة الحميمية أثناء التصوير 3 مرات -
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول مستجدات الشأن المحلى

أهم الاخبار تبليغ
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول مستجدات الشأن المحلى
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول مستجدات الشأن المحلى

يقدم " اليوم السابع"، بثا مباشرا، من المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول أخر مستجدات الشأن المحلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

 

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق، ونوه وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد إلى أنه بمجرد ورود هذا التكليف تم التواصل مع المحافظين، ولدينا حاليًا نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، مضيفًا أنه يتم حاليًا تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول مستجدات الشأن المحلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 