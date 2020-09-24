التعليم العالى تعلن مواعيد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

قررت وزارة التعليم العالى البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأعلنت الوزارة عن توفير خدمة متميزة والتأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تتمثل فيما يلي:-

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.

• مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسى وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

• كما تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقى الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكترونى للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسى رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السرى على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أى من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكترونى للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أى من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشيًا مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

الخطوات الواجب إتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغى عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالي.

2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التى حصل عليها (وينبغى مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدنى والشخصى للطالب فى حال إقامته فى إحدى الدول العربية - Collage Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التى درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح على التالي.

3- تسجيل بيانات الطالب(الاسم –البريد الإلكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومى للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذى سيتم توزيع الطالب فى ضوئة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمي). ثم الضغط على مفتاح التالي

4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف الذى قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلى الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.

5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغى عليه التأكد من نوع الشهادة التى قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذى يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوى على رقم الدخول الذى حصل عليه الطالب ويتم إرساله على المحمول فى رسالة نصية قصيرة .

6- فى حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.

7- وفى حالة أن يكون الطالب يرغب فى طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوى رقم الحساب، واسم الخدمة المطلوبة " مقابل الدليل الإلكترونى لخدمات التنسيق "يراعى تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.

8- بعد إتمام أى من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة بـ 24 ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل رقم الدخول والرقم السرى لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور إلى مكتب التنسيق أو أى من فرعيه.

9- وفى حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب إختيار " الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.

10- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسى كامل مستوفى لجميع الأختام والتصديقات.

11-ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التى يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة .

الخطوات التى يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح .

2- يستخدم رقم الدخول والرقم السرى لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان... الخ)ودرجاته ورغباته.

3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتى قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السرى حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.

5- يقوم الطالب بحجز موعد لتسليم ملف أوراقه إلى المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وعلى الطالب الالتزام بالموعد الذى سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفى حالة التخلف عن الموعد المحدد على الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أى وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

مواعيد الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للحصول على أذن الدفع وتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب:

تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكترونى بداية من يوم الموافق السبت 26/9/2020حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا.

• يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

• ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.



تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية):

• على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتبارى للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.

• سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) "وهى المنطقة التى يرغب فى أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته فى استمارة التنسيق الإلكترونى، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمي.

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التى سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التى سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذى لن تصل نتيجة درجات امتحان (AT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفى حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان A.C.T الذى تم أقرته وزارة التربية والتعليم هذا العام ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماده كامتحان مكافئ للسات فعليه الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذى قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع .

ملاحظات هامة:

• سيتم لاحقًا الإعلان عن الموعد الذى سيتم تحديده للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات.

• بالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الأجنبية التى تتأخر إعلان نتائجها، سيتم إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافى للتقدم بأوراقهم فور الانتهاء من إعلان نتائج هذه الشهادات، وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.