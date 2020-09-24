حازم إمام ينتقد كارتيرون وفايلر لعدم حفظ الجميل ويؤكد: "مكنش حد يعرفهم"

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقف الثنائى فايلر وكارتيرون مدربى الأهلى والزمالك بعد مواقفهما الأخيرة وعدم حفظهما الجميل لقطبى الكرة المصرية، وقال الثعلب الصغير عبر برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كارتيرون وفايلر ميعرفوش حاجة اسمها "حفظ الجميل"، الأهلى والزمالك وجهة للأجانب، يأتون لمصر محدش يعرفهم ثم يخرجون منها على الخليج لتقاضى أموال طائلة، ويرجع يقولك الدورى المصرى ضعيف، طب ماتشوفوا قبل الدورى الضعيف ده كانوا فين ".

وأضاف حازم إمام، "فى مصر نحن من نصنع المدربين الأجانب، ويكون جزاؤنا الرحيل بهذه الطرق غير المقبولة، كارتيرون مثلا فرض طريقة لعب على الزمالك تخالف طبيعته وهى الدفاع واللعب على الهجمة المرتدة عكس سياسة نادى الزمالك وهى الهجوم والكرة الممتعة وكان يخسر ويتعادل ومحدش بيتكلم معه، ومجلس الزمالك نفسه غير من نفسه ومبقاش ينتقده فى التليفزيون زى ما كان بيحصل قبل كدا وفجأة مشى ."

وتابع الثعلب الصغير:" فايلر بردو موضوعه غريب، معرفش ليه مش عايز يسافر دلوقتى وعايز توقيت معين يخدم أهدافا معينة، لو القصة الاطمئنان على أسرتك يبقى دلوقتى أفضل من الانتظار لأول أكتوبر، ولماذا رفضت عرض الأهلى بتوفير طائرة خاصة لإحضار أسرتك ولماذا رفضت عرض الأهلى بالتراجع عن الشرط الذى يمنحك حق فسخ العقد قبل الموافقة على سفرك ورفضت أيضاً كتابة تعهد كتابى للعودة لمصر".

وأضاف حازم إمام، "فايلر جه مصر ومكنش حد يعرفه وأثبت أن مدرب كويس وقدم نتائج متميزة مع الأهلى، يعنى الأهلى منحه فرصة لتلميع نفسه كمدرب، وعايز يسيب الفريق ويمشى قبل بطولة مهمة هتنقله نقلة مختلفة بردو زى ماحصل مع كارتيرون ضحى بالمجد من أجل المال. "

وأشار حازم إلى أهمية وجود الأسرة للمدرب قائلا، "الأسرة مهمة بس أنا مثلا بنتى بتقولى كل يوم متروحش الشغل وأقعد معايا، هل أقعد معاها ومشتغلش وأحقق أحلامى ليها ولأخواتها، مش منطق خالص التحجج بالأسرة، وفى الآخر نلاقى تعاقدات خيالية مع أندية خليجية".

وتٌعد هذه المرة هى الولاية الثانية لباتشيكو فى الزمالك، و كانت الولاية الأولى عام 2014، عندما تولى المهمة خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة.

أول مباراة لباتشيكو مع الزمالك انتهت بالتعادل السلبى أمام وادى دجلة، ثم حقق الفوز على سموحة 2/0، والاتحاد السكندرى 1/0، وحرس الحدود 2/0، والرجاء 3/2 والمصرى 1/0، وتعادل امام الإسماعيلى 0/0، وعاد للفوز على المقاصة 3/1 والأسيوطى 1/0، بينما تلقى الخسارة الوحيدة أمام انبى بهدفين نظيفين، قبل الفوز فى اخر مباراة له على دمنهور 2/1 ويرحل الى الشباب السعودى.

