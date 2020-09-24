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رسميا.. ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

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رسميا.. ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا
رسميا.. ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

أعلن نادى ميلان الإيطالى إصابة نجمه السويدى زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس المستجد "كوفيد-19"، اليوم الخميس، ليكون ثانى لاعبى الروسونيرى الماصبين بالفيروس خلال الأسبوع الجارى، بعد إعلان إصابة المدافع البرازيلى ليو دوارتى أمس الأربعاء، فى بيان رسمى نشره النادى الإيطالى قبل مواجهة بوردو المحدد لها الليلة، ضمن منافسات الجولة التأهيلية الثالثة للدورى الأوروبى.

نشر نادى ميلان الإيطالى بيانا رسميا عبر موقعه الإلكترونى أكد من خلاله إصابة النجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش بفيروس كورونا، بعد ظهور ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها قبل مواجهة بوردو اليوم .

وجاء في البيان الذى نشره نادى ميلان " يعلن نادي إيه سي ميلان أن نتيجة اختبار زلاتان إبراهيموفيتش لفيروس كورونا "كوفيد-19" إيجابية للمسحة التي أجريت لمباراة اليوم، ضد بوردو، وقد أبلغنا السلطات الصحية المختصة، وتم وضع اللاعب على الفور في الحجر الصحي المنزلي، جميع المسحات الأخرى التي أجريت للاعبى الفريق جاءت نتائجها سلبية" .

وزادت مخاوف ميلان من انتشار الفيروس على نطاق واسع داخل الفريق بعد ثبوت إصابة دوارتي وإبراهيموفيتش.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 