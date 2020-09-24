صور مفجعة لنفوق 380 حوتا مجنحا على السواحل الأسترالية

أظهرت الصور المفجعة، آثار التعثر الجماعي الأسوأ على الإطلاق للحيتان المجنحة في أستراليا، إذ تم التأكد من نفوق ما يقدر بـ 380 من أصل 470 حوتًا بعد أن علقت في منفذ مياه ضحل في ميناء ماكواري قبالة ساحل تسمانيا. وقال نيك ديكا، مدير الحدائق والحياة البرية في الولاية، صباح الخميس: "استرجعنا 70 حوتًا أو ما يقرب من ذلك من الشريط الرملي وأطلقنا سراحهم في البحر"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



فرق الإنقاذ



محاولات الإنقاذ



نفوق الحيتان

مشيرا إلى أنه لا يزال هناك ما يقرب من 20 حوتًا تقطعت بهم السبل وتقاتل من أجل الحياة على الحواجز الرملية، لكن فرص بقائهم على قيد الحياة تتضاءل بشكل متزايد.

وفى سياق متصل قال مسؤولون أمس الأربعاء، إن معظم الحيتان الطيارة التي عُثر عليها عالقة على شريط رملي قبالة الساحل الغربي النائي في أستراليا وعددها نحو 470 حوتا قد نفق فيما يسعى المنقذون جاهدين، رغم برودة المياه الشديدة، لتحرير تلك التي لا تزال حية.



حوت ميت



حوت نافق



نفوق مئات الحيتان



وفاة مئات الحيتان

رُصدت هذه المجموعة من الحيتان، وهي أكبر مجموعة تجنح على شواطئ البلاد في تاريخها الحديث، راقدة على شريط رملي واسع خلال عملية استطلاع من الجو في ماكواري هاربر بولاية تسمانيا يوم الاثنين. وبعد مرور يومين شهدا محاولة إنقاذ صعبة وخطيرة، قال علماء البحار إن ما لا يقل عن 380 من هذه الحيتان الطيارة طويلة الزعانف قد نفقت. وبحلول مساء الأربعاء، تم تحرير حوالي 50 من تلك الثدييات لكن الخبراء قالوا إن هناك احتمالا كبيرا أن تعود تلك الحيتان من جديد كما فعل عدد كبير منها خلال محاولة الإنقاذ أمس، مما يجعل المنقذين الذين لا يستطيعون العمل ليلا في حلقة مفرغة ومرهقة. والتوقعات قاتمة بالنسبة لباقي الحيتان الطيارة العالقة التي لا تزال حية وعددها نحو 30، والحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التي يصل طولها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى ثلاثة أطنان.



