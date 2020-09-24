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الحكومة تنفى إغلاق محطات المترو غدا الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة

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الحكومة تنفى إغلاق محطات المترو غدا الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة

الحكومة تنفى إغلاق محطات المترو غدا الجمعة وحتى صباح السبت نتيجة أعمال صيانة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت، نتيجة أعمال صيانة ضرورية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حركة المترو بكافة خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحاً حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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