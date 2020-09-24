رحيل فايلر عن تدريب الأهلى.. وتعيين محمد يوسف مدربا للفريق

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذا السويسرى ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادى بالجزيرة غدًا الجمعة؛ تكريمآ وامتنانآ لقيادتهم للفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبى السوبر المصرى بداية الموسم وبطولة الدورى العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأيضاً الوصول بالفريق لدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً.

كما قرر المجلس تعيين محمد يوسف مديرآ فنيآ مؤقتآ للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حتى نهاية الموسم وانتهاء مسابقتى دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم - تعيين الكابتن عادل مصطفى مدربآ عامآ بالجهاز الفني - استمرار المدرب العام المساعد الكابتن سامي قمصان - استمرار مدرب حراس المرمى السويسري ميشيل يانكون - استمرار الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مديرًا للجهاز ومشرفآ على الجهاز الطبي كاملآ - استمرار سيد عبدالحفيط مديرآ للجهاز الإدارى ومديرآ للكرة بالنادى.

