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رويترز.. مارى ابنة شقيق ترامب تقاضى الرئيس والعائلة بسبب الميراث

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رويترز.. مارى ابنة شقيق ترامب تقاضى الرئيس والعائلة بسبب الميراث

رويترز.. مارى ابنة شقيق ترامب تقاضى الرئيس والعائلة بسبب الميراث

رفعت مارى ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعوى قضائية على الرئيس اليوم الخميس، متهمة إياه وأفرادا آخرين من عائلته بخداعها وحرمانها مما يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من الميراث.

 

واتهمت الدعوى المرفوعة فى محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب بارى وورثة شقيقه روبرت ترامب، الذى توفى فى أغسطس، المدعى بحقهم "بالاحتيال الواسع النطاق" والتآمر.

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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