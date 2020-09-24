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الرئيس السيسي يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية

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الرئيس السيسي يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية

الرئيس السيسي يخصص 494 فدانًا لإقامة منطقة صناعية فى الخانكة بالقليوبية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 555 لسنة 2020بتخصيص مساحة 494,40 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العكرشة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.

 

نشر القرار فى الجريدة الرسمية

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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