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حقيقة عرض "الطائرة الخاصة" علي فايلر للاستمرار في الأهلي

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حقيقة عرض "الطائرة الخاصة" علي فايلر للاستمرار في الأهلي

حقيقة عرض "الطائرة الخاصة" علي فايلر للاستمرار في الأهلي

كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة العرض الذي تقدم به النادي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بتأجير طائرة خاصة لاستقدام اسرته للقاهرة والتراجع عن فكرة الحصول علي إجازة خلال الفترة المقبلة، وشدد مسئولو الأهلي ان ادارة النادي عرضت بالفعل استقدام اسرة فايلر على نفقة النادي ولكن ليس على متن طائرة خاصة كما تردد خاصة بعد عودة حركة الطيران في العالم بشكل شبه كامل.

واستفسر الخطيب من فايلر عن سبب سفره ليؤكد له الأخير أنه بسبب أمر أسرى وشخصى وللاطمئنان على أسرته فى ظل جائحة ، ليؤكد له الخطيب أن تقديم موعد السفر سيكون حلاً جيداً، خاصة بعد تأكيد فايلر صعوبة إحضار أسرته للقاهرة فى هذه الأثناء.

واشترط رينيه فايلر الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدورى العام كاملة والمقدرة براتب شهرين بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 الف دولار شهرياً، وأكدت إدارة الأهلى للمدرب السويسرى أن صرف المكافأت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة إلا أن فايلر وضع هذا البند كشرط أساسى للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر، ووافقت إدارة الأهلى على رفع راتب السويسرى رينيه فايلر لـ200 الف دولار شهرياً بدلاً من 185 ألف دولار فقط أثناء تجديد عقده فى يونيو الماضى على أن يتم ذلك من تاريخه رغم انتهاء العقد الأول بنهاية الموسم الجارى، وبدأ فايلر فى الحصول على راتبه بعد التعديل بداية من شهر يوليو الماضى، فى الوقت الذى لم يتم رفع راتب جهازه المعاون.

ونشب خلاف بين رينيه فايلر وإدارة ناديه خلال الساعات الماضية وبالتحديد عقب انتهاء الجلسة التى جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى بسبب طلب فايلر الحصول على إجازة لمدة 4 أيام بعد مواجهة الترسانة فى الكأس، لتتم مطالبته بالتوقيع على عقد إضافى لترحيل موعد الفسخ في عقده للفترة من 1 نوفمبر إلى 10 نوفمبر بدلاً من 1 أكتوبر الى 10 أكتوبر وهو الأمر الذي رحب به فايلر لكنه طلب أن يكون التوقيع أثناء إجازته فى سويسرا وبعد الاستجابة لعدد من الشروط، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الأهلى والتى أصرت على توقيعه قبل السفر ليرفض المدرب السويسرى.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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