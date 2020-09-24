قسيس ينظم صلاة المغرب للمشاركين فى عزاء محمد فريد خميس.. صور

نظم القس موسى ناصح بولس، من كنيسة العذراء مارى جرجس بعزبة الهجانة، أداء المسلمين لصلاة المغرب بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، واحترم القس الصلاة ووقف طوال الصلاة، متوجها للقبلة.

ويتواجد عشرات الآلاف من العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون، وأصدقاء ومحبو الراحل محمد فريد خميس، أمام مسجده بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، لأداء صلاة الجنازة على الفقيد، والذى وافته المنية عصر يوم السبت الماضى، ويعقبها تشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكي.

كما يتواجد وزيرا القوى العاملة والتموين، الدكتور محمد سعفان، على مصيلحى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد كبير من رجال الأعمال أعضاء اتحاد المستثمرين، وهم الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة أسامة حفيلة، على حمزة، محمود الشندويلى، عبد الله الغزالى، بهاء العادلى، على السقطى، محى حافظ، كما تواجد من رجال الأعمال كريم هلال، عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى بدر.

ووصل جثمان الراحل محمد فريد خميس مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى تمام الساعة 4 عصرًا، على أن يتم نقله للصلاة عليه أمام مسجد النساجون بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان فى تمام الساعة 5 مساءً، يعقبها أعمال دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكي.

وعلقت لافتات ضخمة على مصنع النساجون انترناشيونال، تحمل صورة المؤسس الراحل فريد خميس، كما تواجدت عدد كبير من أتوبيسات وسيارات مصانع النساجون، وأكاديمية الشروق والجامعة البريطانية، المملوكة ل "خميس"، ووضعت لافتات تنعيه خلف السيارات، فيما أذاع مسجد النساجون قرآن كريم بسرادق عزاء ضخم، وسط تواجد أمنى مكثف لتنظيم وتأمين دخول المشيعين.

وقال القس موسى ناصح بولس، من كنيسة العذراء مارى جرجس بعزبة الهجانة، إنه حرص على المشاركة بصلاة الجنازة على فريد خميس، بصفته الشخصية، نظرا لما قدمه من أعمال خيرية للكنيسة، منها ما قام به الراحل شخصيا بالتبرع بسجاد مجانا لإحدى الكنائس غير القادرة على شرائها.