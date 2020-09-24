اليوم..حفل غنائي لـ أنغام وتامر عاشور بـمناسبة اليوم الوطني السعودي

تحيى النجمة أنغام، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا، في اليوم الوطني السعودي الـ90، ويشارك أنغام في حفل المطرب تامر عاشور، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهورها فى مصر والوطن العربى.

وفى الآونة الأخيرة، طرح تامر ‏عاشور أغنية "بياعة" عبر تطبيق أغانى شهير، حيث تصدرت الأغنية قائمة الأغانى عبر التطبيق فى مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم، والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.

وفى هذا الألبوم، يتعاون ‏الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر ‏عاشور، وهى من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى ‏إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل ‏مختلف، وتحمل العديد من المفاجآت، كما أكد فى ‏تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع".

يشار إلى أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎".

