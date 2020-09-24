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جوريتزكا يحرز هدف تعادل البايرن ضد إشبيلية بالدقيقة 34 فى السوبر.. فيديو

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جوريتزكا يحرز هدف تعادل البايرن ضد إشبيلية بالدقيقة 34 فى السوبر.. فيديو

جوريتزكا يحرز هدف تعادل البايرن ضد إشبيلية بالدقيقة 34 فى السوبر.. فيديو

أحرز ليون جوريتزكا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، الهدف الأول في شباك نظيره إشبيلية الإسبانى، بالدقيقة 34 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست، في مواجهة كأس السوبر الأوروبي 2020، لتصبح النتيجة التعادل 1-1، وجاء تشكيل البايرن ضد إشبيلية كالتالى: مانويل نوير – بافارد - نيكلاس سولي - ديفيد ألابا – هيرنانديز - سيرجي جنابري - جوشوا كيميتش - ليون جوريتزكا - ليروي ساني - توماس مولر – وليفاندوفسكي.

وبدأ إشبيلية ضد بايرن ميونخ كالتالى..

بونو - إسكوديرو - دييجو كارلوس - كوندي – نافاس - راكيتيتش - فيرناندو – جوردان - أوكامبوس - دي يونج – سوسو.

ويسعى كل من العملاق البافارى والفريق الأندلسى نحو التتويج باللقب الثانى في تاريخهما بمسابقة سوبر أوروبا.

ويشارك بايرن ميونخ في النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبى بعدما نجح في التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

فى المقابل، يخوض إشبيلية الإسبانى سوبر أوروبا عقب فوزه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للمرة السادسة فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما فى مدينة كولن الألمانية.

وحصد العملاق البافارى لقب السوبر الأوروبى مرة واحدة في تاريخه وذلك عام 2013، فيما حصد الفريق الأندلسى اللقب مرة واحدة أيضا في عام 2006.

ويتسلح بايرن ميونخ بسجله الخالى من الهزيمة في أخر 31 مباراة في جميع البطولات، فيما نجحت كتيبة المدرب جولين لوبيتيجى في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم في أخر 31 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين الفريقين على المستوى الرسمي، حيث تقابلا وجها لوجه مرتين في دورى أبطال أوروبا بموسم 2017-2018 بالدور ربع النهائي، حيث فاز بايرن ميونخ في الذهاب بهدفين مقابل هدف في إسبانيا، قبل تخرج مواجهة الإياب في "إليانز أرينا" بالتعادل السلبى ليتأهل العملاق البافارى إلى المربع الذهبى.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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