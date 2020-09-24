رئيس البرلمان الليبى: سرت ستكون مقرا للسلطة المؤقتة لحين إجراء انتخابات

قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، إن كل إقليم ليبى سيقوم بتسمية ممثله فى المجلس الرئاسى، موضحًا أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة من إقليم واحد، وتابع عقيلة صالح: نبني على "إعلان القاهرة" أن اختيار مدينة سرت مقرا للسلطة المؤقتة لحين إجراء انتخابات.
وأضاف رئيس البرلمان الليبى، خلال لقاءه مع قناة العربية، أن الجيش الليبى جاهز للدفاع عن البلاد، متابعا: بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون.
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