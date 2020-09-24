قضية فيرمونت تدخل مرحلة الحسم.. الإنتربول يستعيد ابن حلمى طولان وشقيقان من لبنان ويلاحق نجل أيمن نور وآخرين.. المتهمون استدرجوا ...

تستعد جهات التحقيق لاستجواب 3 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلامية بـ"جريمة فيرمونت"، والتى وقعت أحداثها أثناء حفل خاص بأحد منظمى المناسبات والحفلات بفندق الفيرمونت سنة 2014، حيث اتهم عدد من الشباب ينتمون لعائلات معروفة في الأوساط المصرية، باغتصاب فتاة بعدما استدرجوها إلى إحدى الغرف وخدروها بنوع من المخدرات يمنعها من المقاومة.

المتهمون الثلاثة تم ضبطتهم من قبل السلطات اللبنانية قبل نحو 25 يوما وسلمتهم للانتربول المصرى الذى أعادهم للقاهرة صباح اليوم الخميس، وهم كلا من أحمد حلمي طولان ابن لاعب كرة القدم السابق حلمى طولان والشقيقان عمرو وخالد حسين محمود إسماعيل.

وجاء القبض على المتهمين فى القضية التى أثارت الرأى العام مؤخرا بعد تنسيق جاد بين الإنتربول المصرى والسلطات اللبنانية، حيث أعلنت الأخيرة القبض عليهم في بلدة فتقا يوم 29 أغسطس الماضى.

وكان محضرًا حررته الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أثبتت فيه مغادرة 7 من المتهمين - المطلوب ضبطهم - البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.



أحمد حلمى طولان

وغادر المتهمون السبعة البلاد قبل تقدم الضحية ببلاغ رسمي للنيابة العامة حيث استهدفت الشرطة مساكنهم والأماكن التي يترددون عليها وبالكشف عليهم في قاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات، تبين مغادرتهم مصر فتم وضعتهم على قوائم الترقب والوصول.

وبالفحص تبين مغادرة اثنين من الـ 7 البلاد يوم 27 يوليو الماضى و4 متهمين يوم 28 يوليو والأخير غادر يوم 29 من نفس الشهر.

وقبل تسلم السلطات المصرية المتهمون الثلاثة من السلطات المصرية وإعادتهم للقاهرة صباح اليوم، يقبع 3 من المتهمين في القضية رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات وهم كلا من:



خالد حسين

1. أحمد جنزورى متعهد الحفلات، صاحب العلاقات القوية مع نجوم الفن، والملقب بـ"نمبر وان" و"جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى بالقرى السياحية.

2. نازلي مصطفى كريم، الابنة الوحيدة من الفنانة نهى العمروسي.

3. "أمير زايد الذى ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد والمتهم في في واقعةٍ مماثلةٍ لجريمة فيرمونت.

كما أخلى سبيل 3 متهمين بالشذوذ الجنسي وإقامة حفلات جنسية وتعاطي المخدرات، بكفالة إجماليها 300 ألف جنيه.

وبعد القبض على ابن حلمى طولان واثنين آخرين "شقيقين" وتسليمهم للسلطات المصرية يتبقى من الهاربين خارج البلاد، بينهم شادي أيمن نور، 28 سنة، ابن الهارب أيمن نور المشارك في حملات ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية.



عمرو حسين محمود

وكانت البداية في أواخر شهر يوليو الماضى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج باسم "جريمة فيرمونت" تحدثوا فيه عن فتاة قالت إنها تعرضت للاغتصاب 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدرGHB الذي يؤدي لفقدان الوعى، وأن المتهمين صوروا أنفسهم أثناء الاعتداء عليها وحفروا أسمائهم على جسدها وهددوها بالأذى إذا قررت الإبلاغ.



