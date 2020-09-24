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المتحدثة باسم البيت الأبيض: المزيد من الدول ستعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبا

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المتحدثة باسم البيت الأبيض: المزيد من الدول ستعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبا

المتحدثة باسم البيت الأبيض: المزيد من الدول ستعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبا

قال المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى، إن المزيد من الدول ستعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، التقى دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وناقش الثنائى التطورات بملف السلام فى الشرق الأوسط، والالتزام تجاه هونج كونج.

 

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" من الرائع رؤية نائب الرئيس بالبيت الأبيض، لمناقشة أحدث التطورات في السلام في الشرق الأوسط، والتزامنا تجاه هونج كونج، والحاجة إلى منع سعي إيران لامتلاك سلاح نووي ودعم تطوير لقاح كوفيد 19".

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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