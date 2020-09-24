كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يطلب من عمرو سماكة ذبح عجل لفك النحس

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يتحدث عمرو سماكة، لاعب الأهلى والترسانة السابق، أن سوء الحظ الذى لازمه عند تعاقد الأهلى معه قادما من الترسانة، وأكد سماكة أنه تعرض لغياب 8 أشهر فور تعاقد الأهلى معه بعد إصابته بقطع فى الغضروف وإجرائه جراحة الزائدة.

وقال سماكة، إن مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى وقتها طالبه بذبح عجل لفك النحس بسبب تكرار الإصابات، والتى كانت سببا رئيسيا فى إنهاء مشواره بالأهلى الذى استمر 3 مواسم فقط غاب معظمها عن المباريات بسبب الإصابات.

