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البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%

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البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أى 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالى.

 

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر خفض سعر الإئتمان والخصم من 9.75%، إلى 9.25%.

 

وانفرد "اليوم السابع" يوم الأحد الماضى، بتصريحات خاصة من هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال فيها أن البنك الأهلى قرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى، بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك.

 

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

 

 


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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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