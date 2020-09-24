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ميلان يصل بصعوبة للدور المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي على حساب جيلمت النرويجي

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ميلان يصل بصعوبة للدور المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي على حساب جيلمت النرويجي

ميلان يصل بصعوبة للدور المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي على حساب جيلمت النرويجي

حقق ميلان الإيطالي، فوزا صعبا، على ضيفه فريق بودو جيلمت النرويجي، بنتيجة 3 – 2، ليتأهل إلى الدور الرابع التمهيدى والأخير، المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ""سان سيرو"، فى الدور التمهيدى الثالث من اليوروباليج، وأنهى ميلان، الشوط الأول، من المباراة، متفوقا بهدفين مقابل هدف، تقدم فى البداية فريق بودو جليمت النرويجى، عن طريق كاسبر جونكر، فى الدقيقة 15، ولكن رد هاكان كالهانجولو، بهدف التعادل فى الدقيقة 16، وتقدم لورنزو كولومبو، بالهدف الثانى لفريق الروسونيرى، فى الدقيقة 32، وفى الشوط الثانى، عزز هاكان كالهانجولو، من تقدم ميلان، بتسجيله الهدف الثالث، فى الدقيقة 50، قبلا أن يقلص ينس بيتر هاوجي، النتيجة للفريق النرويجى، بتسجيله الهدف الثانى، فى الدقيقة 55.

ويواجه فريق ميلان الإيطالي، فى الدور التالى، فريق ريو أفى البرتغالى.

وافتقد ميلان فى لقاء الليلة، لخدمات نجمه السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، بعد إصابته بفيروس المستجد.

وتأهل ميلان للدور الثالث التمهيدى، بعد الفوز على شامروك روفرز الإيرلندى، بالفوز عليه فى الدور التمهيدى الثانى، بثنائية نظيفة.

وحقق الروسونيرى، الفوز على ضيفه فريق بولونيا، الخميس، الماضى، بثنائية النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، فى الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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