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ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات نصف مليون جنيه

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ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات نصف مليون جنيه

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات نصف مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام ( شخص بدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 647500 جنية مصرى ، 3390 يورو أوربى ) .. وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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