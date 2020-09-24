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"مصر كلها معاك يا سيسي" يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الرئيس بيبنى مصر

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"مصر كلها معاك يا سيسي" يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الرئيس بيبنى مصر

"مصر كلها معاك يا سيسي" يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الرئيس بيبنى مصر

تصدر هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي"، قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع الدعوات التحريضية والتخريبية التي تدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى في البلاد.

وتفاعل الآلاف مع هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي"، مجددين ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد رواد تويتر على انجازات الرئيس في مسيرة البناء والتعمير وعودة مكانة مصر الإقليمية والدولية بين دول العالم، حيث كتب أحد رواد تويتر قائلا :"اللي أنا متأكد منه أنك بتبني وفي ناس عايزة تهد كمل واحنا معاك #مصر_كلها_معاك_ياسيسي".

هاشتاج مصر كلها معاك يا سيسي
هاشتاج مصر كلها معاك يا سيسي

 

فيما قالت إحدى  المتابعات:" #مصر_كلها_معاك_ياسيسي.. #السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي .. مش هنسمح بالفوضي ترجع مصر تاني ولا  بوجود الاخوان انتهي الدرس يا أغبياء"، في حين قال آخر ساخرا من دعوات الإخوان التحريضية والمحاولات البائسة لنشر الفوضى في البلاد :" متعرفوش ثورة العيال بتوع الاخوان راحت فين ياولاد.. #مصر_كلها_معاك_ياسيسي".

وفي وقت سابق، احتل هاشتاجى "هنفضح الإخوان"، و"السيسى يهزم التنظيم الدولى"، قائمة تريند تويتر فى مصر، بآلاف التغريدات والتدوينات، حيث تفاعل الكثير من المواطنين مع الهاشتاجين على تويتر، ردا على دعوات الإخوان الخبيثة للتظاهر، حيث سخر أحدهم من دعوات المقاول الهارب للتظاهر غدا قائلا: "نازلين جنينة الحيوانات نشوف القرد وكده".

ورد مواطن على دعوات الإخوان قائلا: " السيسي أسد مصري زعيم والجيش سيف بتار ما يلين.. والإخوان من أبوهم مجرمين بلا وطن ولا دنيا ودين.. ومصر العروبة والشعب الأمين ومصر الأمان في كل حين".

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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